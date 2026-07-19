Destruyen laboratorio para el procesamiento de base de coca en Chinácota, Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

Autoridades en Norte de Santander lograron la ubicación de una estructura adecuada para el procesamiento ilegal de alcaloides en zona rural de la vereda Chaconia, en el municipio de Chinácota, Norte de Santander.

De acuerdo con el Mayor Nelson Cárdenas Rodríguez, comandante del GAULA Militar en este departamento, este laboratorio pertenecería al frente Germán Velazco Villamizar del ELN.

"En apoyo a la policía judicial, fueron incautados 525 kilogramos de clorhidrato de cocaína junto a 193 galones de la misma sustancia en suspensión, lo que se configura en una importante afectación al sistema de financiamiento ilegal del autodenominado Frente Germán Velasco Villamizar Delgado ELN".

Así mismo señaló que fueron hallados “1.078 galones de insumos líquidos, 391 kilogramos de insumos sólidos junto a la indumentaria y la producción del alcaloide fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su posterior inutilización".

De acuerdo con las autoridades, este brazo ilegal del ELN sería los responsables del cobro de extorsiones y secuestro en la región.