El Cancionero Antioquia, una exposición que busca preservar el legado musical de la región

Medellín se ha consolidado como uno de los principales epicentros de la industria musical en América Latina. Cada vez son más los artistas nacionales e internacionales que llegan a la ciudad para componer, grabar y participar en bootcamps creativos, convirtiendo a la capital antioqueña en un referente para la creación musical.

Con el propósito de preservar ese legado, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia impulsa El Cancionero Antioquia, una iniciativa que busca destacar a los artistas y las obras que han construido la identidad sonora de la región. En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, su director, Roberto Rave, explicó que el proyecto pretende abrir nuevas conversaciones sobre la importancia de la música en la cultura colombiana.

“Estamos en un momento en el que Colombia se encuentra dividida y la música es de las pocas cosas que logra unir al país desde el orgullo, la admiración y la esperanza”, afirmó Rave, al destacar el poder de las expresiones artísticas para fortalecer los vínculos entre los colombianos.

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El impacto de Antioquia en la música también se refleja en el alcance internacional de sus artistas. Roberto Rave señaló que, si el departamento fuera un país, sería el tercero más escuchado en las plataformas musicales, gracias al éxito de figuras como Juanes, Maluma, Feid, Karol G, Camilo y J Balvin, quienes han llevado el nombre de la región a los escenarios más importantes del mundo.

Sin embargo, el proyecto también busca rescatar el legado de artistas que marcaron la historia musical antioqueña, como Carlos Gardel, y acercar ese patrimonio a las nuevas generaciones. La apuesta es tender un puente entre los sonidos que construyeron el camino de la industria y los nuevos talentos que hoy continúan escribiendo esa historia.

Desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia insisten en que promover estos diálogos es fundamental para fortalecer la identidad cultural del país, abrir espacios para los nuevos artistas y demostrar que Colombia puede ser reconocida, más allá de los estereotipos, como una potencia en la producción y creación musical.