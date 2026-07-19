Alejandro Prias, el productor colombiano detrás del sonido de grandes artistas

Alejandro Prias se ha convertido en uno de los productores musicales colombianos con una gran proyección dentro de la industria. Su trabajo junto a artistas como Manuel Medrano y el legendario Nile Rodgers le ha permitido consolidar una trayectoria en la que la producción y la mezcla son protagonistas. Actualmente, trabaja con Santiago Cruz.

En A Vivir Que Son Dos Días, Prias aseguró que cada colaboración ha representado una oportunidad de crecimiento tanto profesional como personal. Uno de los procesos que más recuerda fue la preproducción y producción realizada en Bogotá junto a Manuel Turizo, un proyecto que comenzó antes de la pandemia y que marcó un momento importante en su carrera.

Para el productor, el trabajo detrás de una canción es el que finalmente permite que la música conecte con las personas. Por eso, considera que la labor del productor no solo consiste en lograr un buen sonido, sino en potenciar la emoción y el mensaje de cada composición.