Detectan presunta clínica fantasma en el Magdalena que cobraba recursos de la salud por SOAT

Logo Superintendencia de Salud e imagen de referencia de contrato. Fotos: X @Supersalud / Getty Images

SALUD

La Superintendencia Nacional de Salud hizo una auditoría a la Secretaría de Salud del Magdalena específicamente sobre el Sistema Único de Habilitación, que se encarga de habilitar a las clínicas y hospitales que funcionan en el departamento.

El superintendente delegado para Entidades Territoriales (e), Juan David Duque, explicó que los hallazgos se distribuyen en siete administrativos, uno disciplinario y uno penal.

El hallazgo más grave: una presunta IPS fantasma

Según la auditoría, en 2023, la Secretaría de Salud del Magdalena, durante la administración del entonces gobernador Carlos Caicedo, habilitó una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) para prestar servicios con cargo al SOAT.

Sin embargo, durante las actuaciones de inspección, vigilancia y control realizadas por la Supersalud, se evidenció que la IPS no existiría físicamente, pese a aparecer habilitada en el sistema.

La entidad señaló que se trataría de una presunta IPS fantasma.

De acuerdo con el informe, esa IPS habría presentado más de 20 reclamaciones de recursos ante la ADRES, lo que encendió las alertas sobre un posible uso irregular de recursos públicos destinados a la salud.

La Supersalud indicó que la situación ya había sido advertida por la ADRES y que ahora fue puesta en conocimiento de los organismos competentes para que determinen las responsabilidades a que haya lugar.

Fallas en inspección y control

La auditoría también concluyó que las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Secretaría de Salud del Magdalena no han sido suficientes para identificar y cerrar establecimientos que prestan servicios de salud sin cumplir los requisitos legales.

Entre los casos señalados se encuentran algunos centros de procedimientos estéticos y de belleza que estarían operando sin el cumplimiento de las condiciones exigidas.

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