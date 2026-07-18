La Pambelé y La 33 se unen por primera vez en un concierto en Canadá

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Miguel Bore, cantante y compositor de La Pambelé, contó que este era un sueño pendiente para ambas agrupaciones, ya que durante años sus agendas habían impedido que coincidieran en un mismo concierto.

Para el artista, compartir tarima con La 33, una orquesta con más de dos décadas de trayectoria representa un reconocimiento al camino que ha recorrido La Pambelé, que en apenas cinco años se ha consolidado como una de las propuestas emergentes de la salsa colombiana.

Miguel Bore también invitó al público a apoyar la gira de la agrupación a través de una campaña de donaciones en Vaki, con la que buscan continuar llevando la salsa colombiana a distintas ciudades de Canadá y ampliar su presencia en escenarios internacionales.