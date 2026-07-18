'Un muro': la obra que pone sobre la mesa el cuidado de los padres en la vejez

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, el actor Álvaro Bayona explicó que la puesta en escena invita a reflexionar sobre el cuidado de los adultos mayores, las dinámicas familiares y esas acciones que, muchas veces sin intención, terminan afectando a quienes más queremos.

La historia sigue a Ignacio Rodríguez, un sastre pensionado que ha vivido durante 50 años en el mismo lugar. Su rutina cambia cuando unos vecinos construyen un muro que limita su movilidad, desencadenando un conflicto que lleva al público a cuestionar la convivencia, la empatía y la forma en que nos relacionamos con los demás.

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Para Bayona, la obra cobra aún más sentido en un momento en el que Colombia envejece aceleradamente. De acuerdo con las proyecciones demográficas, para 2036 el país tendrá, por primera vez, más personas mayores de 60 años que menores de 15, una realidad que hace cada vez más vigente la conversación sobre el cuidado de los padres.

Un muro estará en temporada en el Teatro Libre Centro, con funciones los jueves, viernes y sábados, entre el 23 de julio y el 15 de agosto.