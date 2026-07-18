Juan Caicedo, el colombiano que conquistó Alemania con el BMX Freestyle

Los colombianos siguen abriendo camino en disciplinas como el BMX Freestyle, llevando el nombre del país a lo más alto del deporte internacional.

Con apenas 24 años, Juan Caicedo hizo historia al coronarse campeón del Mash Fest, en Múnich (Alemania), donde además fue reconocido con el premio al Mejor Truco. En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, el deportista aseguró que este logro representa un impulso para su carrera y una motivación para las nuevas generaciones que sueñan con llegar lejos en esta disciplina.

En apenas su segunda participación en el evento, Caicedo consiguió dos medallas de oro, un resultado inédito para Colombia. Su presencia en la competencia surgió de manera inesperada, luego de que las condiciones climáticas le impidieran asistir a otro campeonato para el que se venía preparando. Una invitación de última hora le abrió las puertas del torneo y terminó convirtiéndose en una oportunidad para hacer historia.

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El BMX Freestyle es una disciplina que premia la creatividad y la técnica, ya que cada deportista construye sus propias líneas, piruetas y trucos sobre la bicicleta, convirtiendo cada recorrido en una presentación única.

Caicedo recordó que comenzó a practicar este deporte en La Paila, Valle del Cauca, cuando las oportunidades para entrenar eran escasas. Hoy, asegura, el panorama ha cambiado gracias a escenarios como la pista olímpica de Armenia y la construcción de un nuevo complejo en Buga, avances que reflejan el crecimiento que ha tenido el BMX Freestyle en Colombia.

Actualmente reside en Francia, donde se concentra gran parte del calendario internacional de competencias. Sin embargo, reconoce que uno de los principales desafíos para los deportistas colombianos sigue siendo la falta de apoyo durante las primeras etapas de sus carreras.