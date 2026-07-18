La Aerocivil prevé alta demanda y entrega recomendaciones para viajar este puente

Transporte

Miles de colombianos aprovecharán el puente festivo del 20 de julio para viajar por vía aérea. La Aeronáutica Civil proyecta que 914.612 pasajeros se movilizarán por los aeropuertos del país entre el 17 y el 21 de julio, lo que representa un incremento del 4,5 % frente al mismo puente festivo de 2025.

La cifra refleja el aumento en la demanda de transporte aéreo durante uno de los fines de semana con mayor movimiento del año, impulsado por viajes de turismo, descanso, visitas familiares y otras actividades propias de este puente festivo como participar en las actividades de conmemoración del Día de la Independencia de Colombia.

Según las proyecciones de la Aerocivil, 549.064 pasajeros viajarán en rutas nacionales, mientras que 365.549 lo harán en vuelos internacionales.

Esto significa que la mayor parte de la operación aérea se concentrará en los trayectos dentro del país, manteniendo al mercado doméstico como el principal motor de la movilidad durante este puente festivo.

El viernes registrará el mayor movimiento de pasajeros

La Aerocivil indica que el viernes 17 de julio es el día de mayor flujo de viajeros, con más de 193.000 pasajeros movilizándose por los aeropuertos del país.

Sin embargo, las autoridades prevén que durante el resto del puente continúe una alta afluencia de pasajeros en las principales terminales aéreas, por lo que recomiendan a quienes aún tienen programado un viaje verificar el estado de sus vuelos, realizar el proceso de registro con suficiente anticipación y atender las indicaciones de las aerolíneas.

Plan especial para atender la alta demanda

Ante el incremento en el número de viajeros, la Aerocivil informó que mantiene un plan operativo coordinado con los aeropuertos y demás autoridades del sector para garantizar la seguridad operacional, la eficiencia en la atención de los pasajeros y el normal desarrollo de los vuelos durante el puente festivo.

Las autoridades esperan que la operación aérea transcurra sin mayores contratiempos y aseguraron que continuarán monitoreando el comportamiento del tráfico aéreo para responder oportunamente ante cualquier eventualidad que pueda afectar la movilidad de los viajeros.

¿Qué deben tener en cuenta los pasajeros?

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