¡Qué tal esto! Pareja en Cúcuta usaba un arma de fuego de juguete para robar a sus víctimas

Pareja en Cúcuta usaban un arma de juguete para intimidar y robar a sus víctimas. / Foto: MECUC.

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta lograron la captura en flagrancia de una pareja, señalada de robar prendas de oro a una mujer, a quien intimidaron con un arma de fuego de juguete.

“Al momento del hurto, la víctima se encontraba en compañía de su hija menor de edad, situación que no impidió que los presuntos delincuentes las amenazaran para cometer el hurto, generando momentos de angustia y temor tanto para la madre como para la niña”, relató el coronel Jimmy Belalcazar, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

De acuerdo con la información entrega por las autoridades, este hecho se presentó en el barrio Aniversario II de la ciudadela La Libertad.

El hecho fue alertado a través de la central de radio de la Policía Nacional, donde se informó sobre el hurto de las pertenencias de una mujer cometido por dos personas que se movilizaban en una motocicleta. De inmediato se activó un plan candado, permitiendo que uniformados ubicaran, a la altura del puente de La Gazapa, una pareja que coincidía con las características suministradas por la víctima.

Durante el procedimiento policial, los uniformados se encontraron con la sorpresa que el hombre escondía en la pretina de su pantalón una pistola de juguete de color negro, envuelta con cinta del mismo color para simular un arma de fuego real. Mientras que a la mujer le encontraron oculta entre sus prendas de vestir una pulsera de oro que, presuntamente, había sido hurtada minutos antes.

Los capturados junto con la motocicleta incautada, el arma de juguete y la pulsera recuperada, fueron dejados a disposición de la autoridad competente.