Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jul 2026 Actualizado 18:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Habilitan canal para reportar irregularidades en procedimientos estéticos en Montería

La administración municipal señaló que la medida buscaría proteger la vida en la capital de Córdoba

Centro estético/ suministrada (referencia)

Centro estético/ suministrada (referencia)

Centro estético/ suministrada (referencia)
Montería
Añadir Caracol Radio en Google

Montería

La Alcaldía de Montería informó que dispuso de un correo institucional para recibir, “bajo absoluta reserva”, información sobre sitios y personas que estén realizando procedimientos estéticos invasivos sin contar con la formación ni cumplir con la normativa sanitaria vigente en Colombia. Se trata del correo Ssalud@monteria.gov.co, el cual estaría habilitado a partir de la fecha.

Los procedimientos estéticos solo deben realizarse en lugares autorizados y por personal de salud habilitado. Cuando acudimos a sitios clandestinos, con productos no aprobados y sin las condiciones sanitarias exigidas, estamos poniendo es riesgo nuestra salud”, expresó Lorena Portillo, secretaria de Salud de Montería.

Más información

La funcionaria expresó que muchas personas estarían ofreciendo procedimientos estéticos sin autorización, incluso en casas o apartamentos. “Eso no es solo ilegal, sino que es peligroso. Si conoces lugares que ofrecen cirugías, infiltraciones o procedimientos invasivos sin estar habilitados, repórtalo a través del correo establecido”, indicó.

Asimismo, resaltó que “las personas antes de someterse a cualquier procedimiento estético invasivo, deben consultar e informarse. Las consultas se pueden realizar de manera gratuita a través del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), donde se pueden consultar las Instituciones Prestadoras de Salud habilitadas y sus servicios autorizados, así como los profesionales de salud, médicos y especialistas, habilitados para prestar servicios”.

Si en una barbería, spa, centro de belleza, estética, apartamentos, casas, garajes u otro lugar, están desarrollando este tipo de procedimientos, invitamos a la ciudadanía a reportar. Cuidemos la vida de todos entre todos”, concluyó.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir