Habilitan canal para reportar irregularidades en procedimientos estéticos en Montería

Montería

La Alcaldía de Montería informó que dispuso de un correo institucional para recibir, “bajo absoluta reserva”, información sobre sitios y personas que estén realizando procedimientos estéticos invasivos sin contar con la formación ni cumplir con la normativa sanitaria vigente en Colombia. Se trata del correo Ssalud@monteria.gov.co, el cual estaría habilitado a partir de la fecha.

“Los procedimientos estéticos solo deben realizarse en lugares autorizados y por personal de salud habilitado. Cuando acudimos a sitios clandestinos, con productos no aprobados y sin las condiciones sanitarias exigidas, estamos poniendo es riesgo nuestra salud”, expresó Lorena Portillo, secretaria de Salud de Montería.

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La funcionaria expresó que muchas personas estarían ofreciendo procedimientos estéticos sin autorización, incluso en casas o apartamentos. “Eso no es solo ilegal, sino que es peligroso. Si conoces lugares que ofrecen cirugías, infiltraciones o procedimientos invasivos sin estar habilitados, repórtalo a través del correo establecido”, indicó.

Asimismo, resaltó que “las personas antes de someterse a cualquier procedimiento estético invasivo, deben consultar e informarse. Las consultas se pueden realizar de manera gratuita a través del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), donde se pueden consultar las Instituciones Prestadoras de Salud habilitadas y sus servicios autorizados, así como los profesionales de salud, médicos y especialistas, habilitados para prestar servicios”.

“Si en una barbería, spa, centro de belleza, estética, apartamentos, casas, garajes u otro lugar, están desarrollando este tipo de procedimientos, invitamos a la ciudadanía a reportar. Cuidemos la vida de todos entre todos”, concluyó.