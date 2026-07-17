Colapsa parte del muelle turístico de Moñitos por fuerte oleaje en Córdoba

Montería

En medio de las alertas que emiten las autoridades ambientales por la continuidad de intensos vientos y fuerte oleaje en la zona costera de Córdoba, en Moñitos colapsó parte del muelle turístico. El paso se encontraría restringido ante el riesgo que representaría la obra entregada en 2015, al cierre de la cuestionada administración del exgobernador Alejandro Lyons Muskus.

Según la administración municipal de Moñitos, la falta de mantenimiento y las actuales condiciones climáticas han deteriorado la obra que habría costado más de $1.000 millones.

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“El muelle cuenta con una pasarela de aproximadamente 170 metros y, desde su entrega, no se le había realizado una inspección subacuática ni un mantenimiento estructural preventivo a los pilotes. Las intervenciones que se efectuaban eran principalmente de carácter estético en la parte superior”, estableció por parte de la Oficina de Turismo del municipio.

“En octubre de 2025 se realizó una inspección subacuática, cuyos resultados evidenciaron que el muelle ya no contaba con la misma capacidad de resistencia para soportar la cantidad de personas que normalmente lo utilizaban. A partir de ese momento se expidieron decretos para restringir y cerrar el acceso durante las temporadas de mayor afluencia de visitantes, con el fin de proteger la vida de la comunidad y de los turistas”, estableció.

Asimismo, informó que “durante este año, las condiciones asociadas al frente frío y el fuerte oleaje aceleraron el deterioro de varios pilotes, lo que ocasionó el colapso parcial de la pasarela. Posteriormente, en junio de este año, se decidió retirar la sección de madera que había colapsado para prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los transeúntes”.

La Oficina de Turismo de Moñitos resaltó que la reparación de la obra demandaría de millonarias inversiones, las cuales no alcanzaría a cubrir el municipio.

“El tramo que se dañó es de aproximadamente 6 metros, igual la madera de arriba está muy bien. El municipio de Moñitos es de sexta categoría y no tiene los recursos para hacer esta obra que es muy costosa y los recursos, seguimos gestionando”, concluyó la Oficina de Turismo de Moñitos, presidida por Paola Negrete.