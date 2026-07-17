Condenan a más de 30 años de prisión a hombre que asesinó a una adulta mayor en Sahagún, Córdoba

Montería

Un juez de conocimiento condenó a 34 años, 8 meses y 19 días de prisión a Douglas José Loaiza Acosta, alias ‘Chamo Loco’, quien admitió su responsabilidad en el crimen de una mujer de 78 años, en el barrio Simón Bolívar de Sahagún, Córdoba.

“La Fiscalía demostró que el 23 de agosto de 2025 el ahora sentenciado llegó a la vivienda de la mujer a quien pretendió engañar para que lo dejara ingresar al inmueble. La negativa hizo que el hoy condenado ingresara por la fuerza al lugar y atacara en múltiples ocasiones a la víctima con un arma cortopunzante y un objeto contundente”, informó la Fiscalía.

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“Los gritos de auxilio alertaron a la comunidad y permitieron que la Policía Nacional hiciera presencia en el lugar. Herida, la mujer fue trasladada a un centro asistencial en Sahagún y luego a uno en Montería donde falleció debido a la gravedad de las lesiones”, agregó.

La decisión judicial fue adoptada luego de que el juez de conocimiento avalara un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el hoy condenado.