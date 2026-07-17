Condenan a más de 30 años de prisión a hombre que asesinó a una adulta mayor en Sahagún, Córdoba
La condena de Douglas José Loaiza Acosta se habría logrado vía preacuerdo con Fiscalía
Montería
Un juez de conocimiento condenó a 34 años, 8 meses y 19 días de prisión a Douglas José Loaiza Acosta, alias ‘Chamo Loco’, quien admitió su responsabilidad en el crimen de una mujer de 78 años, en el barrio Simón Bolívar de Sahagún, Córdoba.
“La Fiscalía demostró que el 23 de agosto de 2025 el ahora sentenciado llegó a la vivienda de la mujer a quien pretendió engañar para que lo dejara ingresar al inmueble. La negativa hizo que el hoy condenado ingresara por la fuerza al lugar y atacara en múltiples ocasiones a la víctima con un arma cortopunzante y un objeto contundente”, informó la Fiscalía.
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“Los gritos de auxilio alertaron a la comunidad y permitieron que la Policía Nacional hiciera presencia en el lugar. Herida, la mujer fue trasladada a un centro asistencial en Sahagún y luego a uno en Montería donde falleció debido a la gravedad de las lesiones”, agregó.
La decisión judicial fue adoptada luego de que el juez de conocimiento avalara un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el hoy condenado.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...