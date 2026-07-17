Capturan a 7 presuntos integrantes del Clan del Golfo: los investigan por 15 homicidios en Montería

Capturan a 7 presuntos integrantes del Clan del Golfo: estarían implicados en 15 homicidios en Montería. Foto: prensa Policía.

Montería

La Policía Nacional informó sobre 13 diligencias de allanamiento en los barrios San Francisco (Lorica), Santa Fe, Dos de Septiembre, La Floresta y Rancho Grande (Montería), que permitieron la captura de siete presuntos integrantes del Clan del Golfo. Los requerimientos se habrían realizado por el delito de concierto para delinquir agravado.

Según las autoridades, los sujetos serían conocidos en el mundo delincuencial con los alias de ‘Castor’, ‘Iguano’, ‘Jader’, ‘Pingúi’, ‘Teo’, ‘Neris’ y ‘Germán’.

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“Estos sujetos cuentan con una trayectoria criminal entre 2 y 10 años. Asimismo, serían quienes lideraban y coordinaban la materialización de homicidios selectivos por ajuste ilegales de cuentas en los municipios de Montería y Cereté, donde estarían vinculados en 15 homicidios entre los años 2025 y 2026”, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente para dar continuidad al proceso investigativo.