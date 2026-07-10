¿Por qué se presentan tormentas en medio de altas temperaturas en Córdoba?

Montería

Ante los pronósticos que apuntan a más lluvias en Córdoba en medio de las altas sensaciones térmicas que ha venido experimentando el departamento (superiores a los 40°C), las autoridades ambientales explicaron que estos cambios bruscos en el clima serían el resultado de un fenómeno natural denominado proceso de convección.

¿En qué consiste el proceso de convección?

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De acuerdo con el concepto manejado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), el proceso de convección sería “un movimiento ascendente del aire provocado principalmente por el efecto de calentamiento que ocasiona la radiación solar en la superficie terrestre. Este fenómeno origina la formación de nubes de tipo cúmulos, los cuáles se pueden convertir en cumulunimbos (nubes de tormenta) si la convección es muy fuerte”.

Tras los expuesto, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a estar atenta a la información oficial ante la continuidad de estas precipitaciones acompañadas de vientos huracanados que ya han dejado tres personas muertas en el departamento de Córdoba tras la caía de árboles y líneas de alta tensión.

Frente a los pronósticos, la Alcaldía de Montería informó que mantiene un monitoreo constante en el río Sinú.