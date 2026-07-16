Jhon Arias ya tiene fecha de regreso a Palmeiras tras el Mundial 2026 con Colombia

Jhon Arias comenzará una nueva etapa con Palmeiras después de su participación en la Copa del Mundo 2026. Tras ser uno de los futbolistas más destacados de la Selección Colombia en el torneo, el mediocampista regresará a Brasil para ponerse nuevamente a disposición del cuerpo técnico del Verdao, que ya prepara el reinicio del Brasileirao y el resto de los retos de la temporada.

De acuerdo con la prensa brasileña, el colombiano está citado para presentarse este sábado en la sede deportiva del club, luego de disfrutar de unos días de descanso tras la eliminación de la Tricolor en los octavos de final del Mundial. Arias fue una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo durante el certamen, disputando todos los encuentros como titular y destacándose por su despliegue, sacrificio y liderazgo dentro del terreno de juego.

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Después de la derrota frente a Suiza, el volante dejó un mensaje de autocrítica sobre el presente de la Selección Colombia. Arias reconoció que al equipo le faltó un paso más para competir entre los mejores del torneo y expresó su deseo de que esta eliminación sirva como punto de partida para construir una selección capaz de llegar mucho más lejos en las próximas competencias internacionales.

Sin embargo, el regreso del colombiano también genera cierta expectativa en Palmeiras debido a la enorme carga de partidos que ha acumulado durante el último año. El mediocampista prácticamente no ha tenido pausas entre compromisos de clubes y selección, pasando de competir en el Mundial de Clubes a cambiar de equipo durante el mercado de fichajes y, posteriormente, disputar la Copa del Mundo con Colombia, siempre como uno de los jugadores más utilizados.

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Precisamente por esa intensa actividad, el departamento médico y el cuerpo técnico del conjunto paulista realizarán una evaluación física para conocer las condiciones en las que llega el futbolista. Aunque existe cautela por el desgaste que pueda presentar, dentro del club hay confianza en la capacidad física de Arias, quien ha demostrado una notable regularidad y resistencia durante las últimas temporadas.

Si las revisiones médicas son positivas y responde bien a los primeros entrenamientos, el colombiano podría estar disponible para el próximo compromiso del Palmeiras en el Brasileirao. El Verdao, que lidera la clasificación, espera contar cuanto antes con uno de sus hombres más desequilibrantes para afrontar una segunda parte del año en la que buscará mantenerse en la cima del campeonato y pelear por nuevos títulos con Arias como uno de sus principales referentes.