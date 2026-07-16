El Valle del Cauca logra 98 puntos en el Índice de Desempeño Institucional de Colombia

Colombia

La Gobernación del Valle del Cauca consolidó su liderazgo nacional en gestión pública al obtener 98 puntos en el Índice de Desempeño Institucional 2025, frente a los 94.9 alcanzados en el año 2024. La medición del Departamento Administrativo de la Función Pública ratifica los avances de la entidad en organización, eficiencia y transparencia, ubicándola entre las mejores del país y por encima de departamentos como Antioquia, Bolívar, Boyacá y Risaralda.

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Al respecto, se pronunció la gobernadora Dilian Francisca Toro: “Estamos muy felices porque nos mantenemos en ese lugar de excelencia dentro del Índice de Desempeño Institucional. Este índice mide la forma en la que institucionalmente operamos, cómo nos organizamos y cómo logramos dar buenos resultados en términos de políticas públicas y cumplimiento del Plan de Gobierno”, afirmó la mandataria al destacar el incremento de tres puntos frente a la medición anterior.

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¿Qué califica el Índice de Desempeño Institucional?

El Índice de Desempeño Institucional evalúa la capacidad de las entidades públicas para organizar sus procesos, administrar eficientemente los recursos y garantizar que las políticas públicas se traduzcan en resultados para la ciudadanía. La medición analiza aspectos como planeación, talento humano, contratación, servicio al ciudadano, transparencia, control interno, seguridad digital y ejecución presupuestal, entre otros componentes fundamentales para el funcionamiento del Estado.

Según Nicolás Guzmán, director del Departamento Administrativo de Planeación del Valle, el modelo evalúa 19 políticas de gestión pública, de las cuales el Valle obtuvo calificaciones superiores a 95 puntos, así como 5 alcanzaron el puntaje perfecto: “Lo que aquí se evalúa es cómo organizamos todas las capacidades institucionales para convertirlas en resultados para los ciudadanos”, explicó el funcionario, al señalar que una administración sólida se refleja en mejores servicios, mayor transparencia y una respuesta más eficiente a las necesidades del territorio.