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14 jul 2026 Actualizado 18:57

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Cartagena

Herido hombre tras atentado a bala en establecimiento del barrio España

Indicó la policía metropolitana que el lesionado tiene cuatro anotaciones judiciales

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En el barrio España, carrera 44, siendo aproximadamente las 8:30 p.m. del lunes 13 de julio, resultó lesionado con arma de fuego un hombre de 33 años de edad, natural de Cartagena, quien fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra bajo observación médica.

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Al herido le registran cuatro anotaciones judiciales por varios delitos.

El suceso ocurrió al interior de un establecimiento abierto al público en hechos que son materia de investigación. Los responsables huyeron en motocicleta y están prófugos de la justicia.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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