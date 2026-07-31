“Siempre tuve esa pasión”: Juliana Castelblanco, primera campeona en conducción de tractomula

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Juliana Casteblanco, primera campeona en conducción de tractomula de la Copa Femenina Móvil del BAC

Juliana Castelblanco, primera campeona en conducción de tractomula de la Copa Femenina Mobil Delvac , pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y relató el apoyo que recibió para la competencia.

La Copa Femenina Mobil Delvac es la nueva categoría creada para reconocer el talento de las mujeres conductoras de este tipo de vehículos y Juliana Castelblanco fue la ganadora de la primera edición.

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La bogotana Juliana Castelblanco manifestó que para este momento fue de gran importancia su familia, que siempre le mostró su apoyo y la incluyeron en el gremio de este tipo de vehículos.

“He tenido el apoyo de toda mi familia y de muchos amigos que también hacen parte del gremio y que además participan en este tipo de competencias, entonces digamos que ellos se pusieron el objetivo de decir, bueno, ella quiera concursar y quiera dar lo mejor, entonces se pusieron a la tarea de enseñarme y de pulirme cada día”, relató.

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Castelblanco, quien va en séptimo semestre de ingeniería industrial de la Universidad de los Andes, solo tiene seis meses de experiencia y ha participado en dos competencias, siendo ganadora en una de ellas.

De igual manera, resaltó la influencia de su padre, quien es transportador y a quien le heredó la pasión por las tractomulas.

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“Mi papá es transportador, entonces siempre como que lo veía montado en una mula. Mis vacaciones eran acompañarlo a él, hacer sus viajes a Buenaventura. Entonces, digamos que siempre tuve esa pasión. Y ya hace un añito más o menos que les comenté el tema de que quería participar. Mi papá y mis hermanos, junto con mi padrino y su hijo, se pusieron, digamos así, la tarea de enseñarme. Entonces, he tenido bastantes profesores que me han apoyado en este sueño", expresó.

Por último, Juliana Castelblanco reveló que ganó la competencia en el tractocamión de su padre, un Kenworth T880 modelo 2026.

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Escuche la entrevista completa:

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