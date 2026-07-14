Aguas de Cartagena no subirá tarifas en el resto del año 2026

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), mediante la Resolución CRA 1032 de 2026, estableció la nueva metodología tarifaria aplicable a los prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores, dentro de los cuales se encuentra Aguas de Cartagena.

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Esta nueva metodología, cuya aplicación inició el 1 de julio de 2026, incorpora cambios importantes en el esquema regulatorio, entre ellos la transición de una metodología de cálculo tarifario con horizonte quinquenal hacia un modelo de revisión anual por año calendario. Asimismo, establece un periodo de inicio comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026.

Para la definición de las tarifas correspondientes al segundo semestre de 2026, se consideraron los costos y gastos asociados al año 2024, mientras que la estructura tarifaria aplicable para 2027 deberá incorporar la información correspondiente al año 2025, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la regulación vigente.

En cumplimiento del nuevo marco regulatorio, la Junta Directiva de Aguas de Cartagena aprobó, en sesión del 12 de mayo de 2026, las tarifas aplicables para el segundo semestre del año.

Aguas de Cartagena optó por no aplicar la tarifa máxima permitida dentro de la nueva estructura tarifaria y, en su lugar, definió mantener la continuidad de los valores que venían aplicándose durante el primer semestre de 2026.

Esta decisión estuvo orientada a mitigar posibles impactos económicos para los usuarios, considerando que la implementación plena de la nueva metodología habría dado lugar a un incremento importante en las tarifas.

Esta decisión tuvo como propósito garantizar una transición ordenada hacia la nueva metodología, procurando mantener la estabilidad de los valores facturados a los usuarios y evitar impactos tarifarios adicionales derivados de la implementación inmediata del nuevo esquema.

De manera paralela, Aguas de Cartagena, junto con Andesco y otros prestadores del sector, ha adelantado las acciones jurídicas correspondientes frente a algunos aspectos de la Resolución CRA 1032 de 2026, con el objetivo de solicitar claridad sobre determinados elementos técnicos, metodológicos y regulatorios que pueden tener incidencia en la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras.

Para la empresa es fundamental que el modelo tarifario permita mantener un equilibrio adecuado entre la capacidad de pago de los usuarios y los recursos necesarios para garantizar la operación eficiente del servicio, la atención de las necesidades de infraestructura, el cumplimiento de las inversiones requeridas y la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.