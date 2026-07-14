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14 jul 2026 Actualizado 18:11

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Cartagena

Actividades contra extorsión llegaron a corregimientos de Cartagena con Gaula de la Policía

Las autoridades recordaron a la comunidad la importancia de denunciar de manera oportuna

Policía Metropolitana de Cartagena

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Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención frente a los delitos de extorsión y secuestro, el GAULA de la Policía adelantó una jornada de sensibilización en los corregimientos de Arroyo de Piedra y Punta Canoa, en Cartagena.

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Durante las actividades, los uniformados brindaron orientación a los habitantes sobre las principales modalidades utilizadas por los delincuentes para cometer estos delitos y entregaron recomendaciones de seguridad para evitar caer en engaños o amenazas.

Asimismo, las autoridades recordaron a la comunidad la importancia de denunciar de manera oportuna y confidencial cualquier situación sospechosa, al tiempo que reiteraron la disponibilidad de la línea 165 del GAULA de la Policía, habilitada las 24 horas del día para atender reportes relacionados con extorsión y secuestro.

El llamado de las autoridades es a no suministrar información personal a desconocidos, no realizar pagos bajo amenazas y acudir a los canales oficiales de denuncia para contribuir a la lucha contra estos delitos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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