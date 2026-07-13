Murió alias ‘Diamante’, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Bolívar

En combates con tropas del Ejército Nacional en la vereda Los Tomates, zona rural de Montecristo, sur de Bolívar, murió alias ‘Diamante’, señalado segundo cabecilla de una comisión de la Subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo.

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De acuerdo con información de inteligencia militar, la muerte de alias ‘Diamante’ se confirmó tras los combates registrados el pasado 8 de julio contra integrantes de esa estructura criminal. Su cuerpo fue recibido el 9 de julio por una funeraria en Zaragoza y trasladado a la morgue para los actos urgentes de la Sijín.

Según el perfil conocido por las autoridades, ‘Diamante’ tenía cerca de 43 años y una trayectoria de aproximadamente 15 años en estructuras armadas ilegales. Habría pertenecido a las Autodefensas desde 2006 y luego escaló dentro del Clan del Golfo hasta convertirse en segundo cabecilla de la Subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario en 2026.

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El Ejército lo señalaba de dinamizar confrontaciones armadas contra el ELN y estructuras residuales, que habrían generado temor, desplazamientos forzados y afectaciones contra la población civil en zonas de Antioquia y Bolívar.

Además, alias ‘Diamante’ era señalado de controlar corredores de movilidad entre Bolívar y Antioquia y zonas de interés criminal ligadas a la producción aurífera en El Bagre, Zaragoza, Montecristo y Santa Rosa del Sur.