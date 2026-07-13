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13 jul 2026 Actualizado 16:26

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Internacional

Kuwait condena ataques a su consulado en Irak tras protestas por la muerte de un pescador

Efectivos de la policía antidisturbios iraquí intervinieron para contener la situación e impedir el acceso al recinto.

The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it&#039;s shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP)

The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it's shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP) / NORBERT SCHILLER

The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it&#039;s shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP)
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El Ministerio de Exteriores de Kuwait expresó este lunes su rechazo y condena categóricos ante los continuos ataques contra su Consulado General en la ciudad meridional iraquí de Basora, registrados tras las protestas por la muerte de un pescador iraquí a manos de la guardia costera kuwaití.

La Cancillería kuwaití calificó estas acciones de “violación inaceptable” que socava los esfuerzos del Gobierno iraquí para cumplir con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, apelando al artículo 31 de dicho tratado, que obliga al Estado receptor a adoptar todas las “medidas necesarias para garantizar la protección de las sedes consulares”, de acuerdo a un comunicado.

Los incidentes se desencadenaron cuando decenas de residentes de la provincia de Basora se congregaron ante la sede diplomática e intentaron asaltar el edificio, al que lanzaron piedras y botellas de agua, según explicó a EFE un coronel del mando policial de Basora bajo condición de anonimato.

Efectivos de la policía antidisturbios iraquí intervinieron para contener la situación e impedir el acceso al recinto.

La protesta se originó por el fallecimiento de un pescador de la zona de Al Faw, presuntamente abatido por la guardia costera de Kuwait, lo que desató la indignación de los ciudadanos por lo que consideran “repetidos ataques” contra los trabajadores del mar de la región.

Esta no es la primera vez que la delegación diplomática de Kuwait en Basora se convierte en el blanco de ataques.

El pasado mes de abril, el consulado sufrió otro intento de asalto por parte de una multitud enfurecida que logró escalar el muro exterior, arriar la bandera kuwaití e izar en su lugar la de Irak.

Aquel incidente ocurrió después de que sectores iraquíes acusaran a Kuwait de permitir el lanzamiento de misiles durante un bombardeo estadounidense-israelí contra Irán; unos proyectiles que impactaron en la provincia de Basora y causaron la muerte de al menos cinco personas.

Ante esta reiteración de tensiones, y a pesar de reconocer los esfuerzos de Bagdad por contener los últimos disturbios, Kuwait subrayó la necesidad de que el Gobierno iraquí adopte “medidas inmediatas y decisivas” para exigir responsabilidades a los implicados en estos actos hostiles y garantizar que no se repitan.

Asimismo, instó a las autoridades del país vecino a salvaguardar la inviolabilidad de todas sus misiones diplomáticas y consulares acreditadas en Irak, así como a “garantizar la seguridad de todo su personal”.

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