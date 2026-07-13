Bukele ganó la nominación de su partido para un tercer mandato en El Salvador

“Bukele tiene un poder enorme, nadie se había reelegido en los últimos años”: periodista salvadoreño. Foto de X

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó la nominación de su partido para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, anunció su formación Nuevas Ideas.

Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado la noche del domingo al imponerse en las elecciones internas del partido de gobierno, luego de unas cuestionadas reformas legales que lo habilitaron para un tercer período consecutivo.

El mandatario, de 44 años, goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas.

Bajo un estado de excepción que, según organizaciones internacionales ha derivado en violaciones de derechos humanos, Bukele desmanteló esas organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos.

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso abolió el límite a solo dos mandatos consecutivos.

Además de la reelección indefinida, esa reforma amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

Ya en 2021, un fallo de la sala constitucional había autorizado una reelección inmediata, lo que le permitió a Bukele postular a su segundo mandato que comenzó en 2024.

Ese periodo presidencial fue acortado de dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales, por lo que terminará en 2027.

Sin una oposición que le haga sombra, el gobernante derechista se presentará en los comicios con su vicepresidente Félix Ulloa.

Bukele rompió en 2019 con tres décadas de bipartidismo al imponerse con 53% de los votos, gracias a la votos de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaban en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).

Sin embargo, es señalado por sus críticos de autócrata al controlar el Congreso, la justicia, la fiscalía y el resto de instituciones estatales.

De estilo sarcástico, se describe como un “dictador cool” y su modelo de seguridad ha llamado la atención de varios gobiernos de derecha en el continente.