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13 jul 2026 Actualizado 20:11

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Internacional

El balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela asciende a 4.561

Las autoridades mantienen en 16.740 el número de heridos y en 17.907 las personas que perdieron sus viviendas.

Equipos de rescate en La Guaira tras los terremotos registrados en el norte de Venezuela. (Foto: Jesus Vargas/Getty Images)

Equipos de rescate en La Guaira tras los terremotos registrados en el norte de Venezuela. (Foto: Jesus Vargas/Getty Images) / Jesus Vargas

Equipos de rescate en La Guaira tras los terremotos registrados en el norte de Venezuela. (Foto: Jesus Vargas/Getty Images)
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La cifra de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó este lunes en 71, hasta al menos 4.561, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente, según el balance difundido en redes sociales por el diputado y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La actualización del informe también señaló que 128.324 familias han sido atendidas y que 20.231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira, este último el más afectado por los sismos.

El Gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25.000.

Jorge Rodríguez además anunció el sábado en una conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana, aunque sin profundizar en detalles.

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