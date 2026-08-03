México decomisa más de 4 toneladas de cocaína en costa del Pacífico

Un operativo de la Marina de México en la comunidad de Valle Escondido, Culiacán, México. (Photo by Jesus Verdugo/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La Marina mexicana decomisó más de 4 toneladas de cocaína que eran trasladadas en tres embarcaciones en la costa del Pacífico, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

México ha aumentado los decomisos de drogas y las detenciones en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar el tráfico de narcóticos.

Lea también: Trump critica actitud “hipócrita” de Irán y amenaza con bloqueo hasta llegar a un acuerdo

En el operativo, desarrollado frente a la costa de los estados sureños de Chiapas y Oaxaca, también fueron detenidas 13 personas, detalló el funcionario en un mensaje en sus redes sociales.

“En la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos”, agregó García Harfuch.

Destacó que estos operativos impiden que “millones de dosis” de droga lleguen a las calles, y afectan “de manera significativa las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales”.

Lea también: Incendios avanzan en Atenas: 12.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido afectadas

El secretario informó además que en una operación terrestre en el estado de Nayarit (oeste), personal de la Marina repelió una agresión, con saldo de un delincuente muerto y un marino.

Escuche EN VIVO Caracol Radio