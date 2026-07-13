El Año Nuevo Maorí acerca las tradiciones de Nueva Zelanda a Colombia

Nicci Stilwell, embajadora de Nueva Zelanda en Colombia, explicó en A Vivir Que Son Dos Días, la importancia del Año Nuevo Maorí, una celebración que representa la identidad de los pueblos originarios de su país y que se conmemora entre junio y julio como un espacio para reunirse con familiares y amigos.

Como parte de este intercambio cultural, la Embajada de Nueva Zelanda visitó comunidades indígenas colombianas con el propósito de compartir experiencias y promover un turismo ecológico, consciente y sostenible junto a la comunidad Wayuu, también realizaron encuentros con pueblos indígenas en Bogotá.

Durante estas actividades se abordaron temas relacionados con el turismo responsable y la protección de la identidad cultural, buscando que las nuevas generaciones continúen preservando sus costumbres. Para Stilwell, además de las tradiciones ancestrales, ambos países comparten una profunda relación con la tierra, un elemento que hace parte de su historia y de su manera de entender el mundo.

La embajadora también destacó la calidez de los colombianos y la riqueza natural del país como algunos de los aspectos que más unen a ambas naciones.