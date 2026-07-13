'Sueños de Gol' un documental que muestra la oscura realidad que enfrentan algunos jóvenes futbolistas

La productora de Sueños de Gol, Andrea Bravo, destacó en A Vivir Que Son Dos Días la importancia de mostrar la realidad que existe detrás del mundo del fútbol. Con este proyecto audiovisual busca visibilizar los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes que aspiran a convertirse en futbolistas profesionales.

Según Bravo, en medio del deseo de crecer dentro de este deporte, muchos jóvenes terminan siendo víctimas de personas que se aprovechan de sus sueños, enfrentándose a situaciones como estafas, falsas promesas e, incluso, casos relacionados con la explotación y la trata de personas.

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La productora explicó que el documental fue el resultado de varios años de investigación. Gracias al apoyo de contactos en Argentina, el equipo conoció el caso de una familia afectada por un mecanismo de estafa y, a partir de esa historia, descubrieron muchos otros testimonios que evidencian una problemática mucho más amplia de lo que imaginaban.

Para Andrea Bravo, también es fundamental promover contratos éticos que protejan a los jóvenes futbolistas y garanticen sus derechos. Aunque varias historias quedaron por fuera de esta primera producción, el equipo ya trabaja en una nueva versión de Sueños de Gol, enfocada en el fútbol femenino.

El documental podrá verse a través de Caracol Televisión y también hará parte de una gira por varios países. Su objetivo es llegar a un público cada vez más amplio y generar conciencia sobre las distintas formas de explotación que pueden enfrentar quienes luchan por cumplir el sueño de convertirse en futbolistas profesionales.