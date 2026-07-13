Arianna Soussa transforma su experiencia migratoria en una historia de resiliencia y humanidad

Arianna de Soussa es periodista de profesión y autora de esta obra, en la que relata su propia experiencia tras salir hace diez años de Venezuela y llegar a Chile, un recorrido marcado por los cambios, los desafíos y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Durante el proceso de creación de Atrás queda la tierra, varias editoriales cerraron sus puertas a su propuesta. Sin embargo, Arianna asegura, en entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, que el rechazo también hace parte del camino de muchos escritores. Fue en un evento donde conoció a quien hoy es su editor, quien, de la mano de Editorial Planeta, hizo posible que su historia llegara a nuevos lectores.

Para la autora, encontrar en Planeta el espacio para publicar Atrás queda la tierra fue una oportunidad ideal, pues destaca que el equipo editorial logró conectar con la esencia humana de la obra. El libro reúne las historias de miles de venezolanos que dejaron su país y atravesaron diferentes territorios con la esperanza de construir una nueva vida.

Cada relato presentado en la obra está basado en experiencias reales que reflejan pérdidas, sacrificios y nuevos comienzos. Arianna explica que muchas de esas vivencias marcaron la historia de su familia y contribuyeron a transformarlos como personas.

Su salida de Venezuela estuvo relacionada con su trabajo periodístico, tras denunciar las inconsistencias del sistema CLAP. Con el apoyo económico de su madre logró llegar a Chile, país donde actualmente vive junto a ella y su hijo. Su madre, por su parte, tuvo que realizar gran parte de ese recorrido caminando.

Aunque reconoce el dolor que implica dejar un país, Arianna decidió retratar la migración desde el amor y la empatía, dejando de lado el rechazo y la división. Para ella, el paso del tiempo permite comprender muchas situaciones y recordar que el respeto nace de reconocer las diferencias, entendiendo que las divisiones nunca serán una solución.