Brayan Carreño: el campeón del mundo que busca seguir brillando pese a la falta de apoyo

El caleño viene de conquistar el oro en la Copa del Mundo disputada en Italia y de imponerse en la primera válida del circuito mundial en Buenos Aires. A esos resultados se suma la medalla de plata obtenida recientemente en el Campeonato Panamericano de Naciones, un balance que lo mantiene entre los principales referentes del patinaje artístico internacional y lo proyecta hacia el Campeonato Mundial, previsto para octubre en Paraguay.

En A Vivir Que Son Dos Días, Brayan Carreño aseguró que el buen momento deportivo contrasta con la realidad que enfrenta fuera de las competencias. Aunque sus resultados lo mantienen en la élite, explicó que este año perdió el respaldo económico que recibía debido a los recortes presupuestales que afectaron a las disciplinas que no hacen parte del ciclo olímpico.

“No fue por malos resultados. Venía de ganar el Mundial y, aun así, el apoyo desapareció”, afirmó.

El deportista recordó que su historia con el patinaje comenzó casi por casualidad. Después de practicar baile desde niño y pasar por disciplinas como la gimnasia y la natación, descubrió el patinaje artístico durante una competencia en Cali. La combinación entre deporte y expresión artística fue suficiente para convencerlo de que ese sería su camino. Desde entonces, el respaldo de su familia y de sus entrenadores ha sido fundamental para superar los desafíos económicos que implica una disciplina con altos costos de formación y competencia.

Uno de los momentos más especiales de su carrera sigue siendo el título mundial conseguido en Italia. Brayan confesó que escuchar el himno nacional mientras veía la bandera de Colombia izarse fue una de las experiencias más emocionantes de su vida, especialmente por haber alcanzado ese logro en el país considerado la principal potencia del patinaje artístico.

Ahora, su objetivo es volver a integrar la Selección Colombia para disputar el Campeonato Mundial. Antes deberá competir en el Campeonato Interligas, que definirá los cupos nacionales, y posteriormente afrontará los Juegos Suramericanos, una cita clave dentro del ciclo deportivo rumbo a los Juegos Panamericanos. Mientras continúa preparándose para estos retos, espera que sus resultados sigan abriendo camino para que el patinaje artístico colombiano reciba el respaldo que necesita.