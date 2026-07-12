SIC ordena retirar Hidralyte del mercado mientras resuelve pleito con Electrolit.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a Quala retirar del mercado colombiano la presentación actual de Hidralyte y detener su fabricación, distribución, venta y publicidad, como parte de las medidas cautelares adoptadas en un proceso por presunta competencia desleal promovido por Pisa Farmacéutica, fabricante de Electrolit. La orden administrativa quedó consignada en el Auto 74750 del 8 de julio de 2026, mediante el cual la entidad hizo efectivas las medidas cautelares dentro del proceso.

La decisión no resuelve aún el litigio entre las dos compañías, pero sí impone restricciones temporales mientras la autoridad define si existió o no una infracción a las normas de competencia.

¿Por qué la SIC tomó esta decisión?

Según la SIC, existen elementos suficientes para mantener las medidas cautelares que buscan evitar una posible confusión entre los consumidores sobre el origen de ambos productos.

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Por esa razón, Quala deberá dejar de comercializar Hidralyte en su presentación actual y retirar las unidades que ya están en supermercados, droguerías, bodegas, centros de distribución y demás canales de venta.

Además, la empresa tendrá que suspender la publicidad del producto y retirar temporalmente las publicaciones relacionadas con Hidralyte de sus páginas web y redes sociales mientras se desarrolla el proceso judicial.

Cambios en el producto y mensaje a los consumidores

La autoridad también ordenó dejar de utilizar los elementos de diseño del producto que podrían generar confusión con Electrolit, incluyendo aspectos del envase, la etiqueta, los colores y otros componentes de la imagen comercial.

Como parte de las medidas, Quala deberá publicar un aviso visible en sus canales oficiales indicando que no existe relación empresarial con Pisa Farmacéutica ni con Electrolit. También deberá informar que Hidralyte no es un medicamento ni un suero oral y que su registro ante el Invima corresponde a la categoría de alimento o bebida para deportistas.

¿Hidralyte sale definitivamente del mercado?

No. La decisión corresponde a una medida cautelar, es decir, una orden provisional mientras avanza el proceso judicial.

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La SIC otorgó un plazo de hasta dos meses para que Quala cumpla las órdenes, debido a las actividades logísticas que implica el retiro del producto. Será el fallo definitivo el que determine si las medidas se mantienen de forma permanente o si la compañía podrá volver a comercializar Hidralyte bajo otras condiciones.