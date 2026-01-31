Ministerio del Trabajo investiga a Quala y Grupo Nutresa por presuntas irregularidades laborales

El Ministerio del Trabajo requirió formalmente a Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A. para que respondan por una denuncia relacionada con el presunto uso de trabajadores vulnerables bajo esquemas informales, sin garantías laborales básicas ni remuneración adecuada.

De acuerdo con la información conocida, estas personas habrían sido utilizadas como vendedores informales y portadores de publicidad ambulante de los productos de ambas compañías, sin contratos laborales, afiliación a seguridad social ni un salario digno.

La actuación administrativa se abrió tras una denuncia presentada por Óscar David Benavides Angulo, candidato a la Cámara de Representantes por la curul Afro, quien alertó sobre lo que considera relaciones laborales encubiertas que afectarían a personas sin capacidad real de defensa.

Según el denunciante, estas prácticas no pueden entenderse como acuerdos informales o favores ocasionales, sino como un aprovechamiento de mano de obra vulnerable para la comercialización de marcas de alto valor económico, sin el cumplimiento de las obligaciones legales.

En el requerimiento oficial, el Ministerio del Trabajo otorgó a las empresas un plazo de cinco días para pronunciarse y entregar las pruebas correspondientes. En caso de no atender el requerimiento o de comprobarse las irregularidades, las compañías podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos, conforme a la normatividad vigente.

Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales señalaron que este proceso podría convertirse en un precedente frente a un modelo extendido en el país, en el que grandes empresas se beneficiarían de formas extremas de informalidad laboral, trasladando los riesgos a poblaciones en situación de pobreza.

