Almacenes Flamingo se salva de la quiebra: SuperSociedades confirma acuerdo de reorganización

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Almacenes Flamingo, con lo que se salva de la quiebra.

Esta empresa se dedica a vender electrodomésticos, tecnología, muebles, textiles, confecciones y demás productos para el hogar, así como la financiación directa a sus clientes mediante sistemas de crédito.

La empresa, que tiene 20 tiendas en Antioquia y Eje Cafetero, tiene deudas por $339.726 millones, y las pagará en 10 años.

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“Con corte a 30 de noviembre de 2025, la sociedad reportó activos por valor de $361.188 millones y pasivos por $339.726 millones, evidenciando una estructura patrimonial ajustada y una capacidad operativa que, si bien tensionada, resulta susceptible de ser estabilizada mediante un acuerdo de reorganización”, explicó la entidad.

En cuanto al plan de pagos, se encuentra estructurado con base en el flujo de caja proyectado del giro ordinario de los negocios y en la recuperación de cartera, lo que permite inferir razonabilidad en su ejecución y sostenibilidad en el tiempo.

De este modo, la SuperSociedades afirmó que tendrá un esquema de seguimiento y control que permite verificar el cumplimiento de las obligaciones reorganizadas, mitigando riesgos de incumplimiento y favoreciendo la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.

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Recordemos que en diciembre de 2025 esta empresa entró a este proceso por su difícil situación financiera.

Sobre el asunto, la Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda indicó que “la confirmación de este acuerdo demuestra que los mecanismos de reorganización empresarial funcionan cuando confluyen la disposición del deudor y de los acreedores para construir soluciones viables, junto con el rigor técnico, la eficacia y la oportunidad con la que actúa el juez del concurso. Este caso reafirma que la Superintendencia de Sociedades es una de las entidades más técnicas del Estado y evidencia la solidez de los mecanismos de insolvencia como instrumento para preservar empresas viables, proteger el crédito, conservar el empleo y fortalecer la confianza en el sistema de insolvencia colombiano”.