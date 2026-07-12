Gobierno crea fondo para apoyar a pequeños mineros y su transición a otras actividades

Gobierno crea fondo para fortalecer la pequeña minería y apoyar su transición productiva.

El Gobierno Nacional expidió los decretos 0707 y 0708 de 2026, con los que busca fortalecer a la pequeña minería en Colombia y acompañar a las comunidades que deban hacer una transición hacia otras actividades económicas.

Uno de los decretos crea el Fondo de Fomento Minero (FOMINMIN), que tendrá recursos para apoyar proyectos de formalización, compra de tecnología, mejoras en seguridad minera y fortalecimiento de pequeños productores. También podrá financiar procesos de capacitación y apoyar la comercialización de minerales.

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El otro decreto reglamenta el Programa de Reconversión Productiva de Actividades Mineras, una iniciativa dirigida a las comunidades que, por razones ambientales, sociales o económicas, necesiten dejar la actividad minera.

A través de este programa se ofrecerán capacitaciones, apoyo para crear emprendimientos, certificación de competencias laborales y acceso a nuevas oportunidades de empleo, en coordinación con entidades como el SENA y Prosperidad Social.

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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que estas medidas buscan que los pequeños mineros cuenten con más apoyo del Estado y que las comunidades tengan alternativas económicas cuando deban cambiar su actividad.

El anuncio se hizo durante una jornada del Gobierno en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar.

A continuación, el Decreto 0708 DE 2026: