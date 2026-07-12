🔴EN VIVO Tour de Francia etapa 9: recorrido entre Malemort y Ussel
La novena fracción fue recortada por la intensa ola de calor en Francia, pero mantendrá un exigente recorrido de media montaña.
La novena etapa del Tour de Francia 2026 pondrá fin a la primera semana de competencia con un recorrido de media montaña entre Malemort y Ussel. Inicialmente programada sobre 185,5 kilómetros, la jornada fue reducida a 155,5 km debido a la alerta roja por la extrema ola de calor que afecta al departamento de Corrèze, donde se esperan temperaturas cercanas a los 39°C en el momento de la salida. Será el último esfuerzo antes del esperado día de descanso para el pelotón.
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Pese al cambio en la distancia, el trazado conservará toda su exigencia. La organización mantuvo intacto el sector más selectivo del recorrido, con cerca de 2.800 metros de desnivel acumulado y un terreno quebrado propio del Macizo Central. Los corredores deberán superar la Côte de Naves (3.ª categoría), el exigente Suc au May (2.ª categoría), con rampas superiores al 10 %, además de la Croix du Pey (3.ª categoría) y el Mont Bessou (4.ª categoría), cuya cima se encuentra a 24 kilómetros de la línea de meta. El desenlace en Ussel también podría marcar diferencias, ya que los últimos 500 metros presentan una pendiente del 4,6 %.
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Todo apunta a una jornada ideal para los especialistas en escapadas. Con un inicio más corto, los ciclistas llegarán con mayor frescura al terreno montañoso, lo que podría desencadenar una intensa lucha desde los primeros kilómetros por conformar la fuga del día. Si los favoritos a la clasificación general optan por controlar diferencias, los “cazadores de etapas” tendrán una oportunidad inmejorable para disputar la victoria en una fracción que promete espectáculo hasta el final.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la etapa 9:
Simmons Quinn (Lidl - Trek) tirando del pelotón
Vacek Mathias (Lidl - Trek) está haciendo el lanzamiento para Pedersen Mads (Lidl - Trek).
Peloton se estiró.
Pedersen Mads (Lidl - Trek) en la posición 3.
Inicio oficial.
Ataque por Hermans Quinten (Equipo ciclista profesional Pinarello Q36.5).
Allá vamos, mejor parada: ¡Ussel!
¿Quiénes serán los primeros atacantes del día?
Calor extremo
Los ciclistas tendrán como protagonista el intenso calor de cara a lo que promete ser uno de los recorridos más duros del Tour.
Bienvenidos a la etapa 9 Tour de Francia