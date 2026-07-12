🔴EN VIVO Tour de Francia etapa 9: recorrido entre Malemort y Ussel

BERGERAC, FRANCE - JULY 11: (L-R) Fernando Gaviria of Colombia and Team Caja Rural - Seguros RGA, Nelson Oliveira of Portugal and Team Movistar, Bruno Armirail of France and Team Visma | Lease a Bike and a general view of the peloton competing during the 113th Tour de France 2026, Stage 8 a 180.4km stage from Perigueux to Bergerac / #UCIWT / on July 11, 2026 in Bergerac, France. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

La novena etapa del Tour de Francia 2026 pondrá fin a la primera semana de competencia con un recorrido de media montaña entre Malemort y Ussel. Inicialmente programada sobre 185,5 kilómetros, la jornada fue reducida a 155,5 km debido a la alerta roja por la extrema ola de calor que afecta al departamento de Corrèze, donde se esperan temperaturas cercanas a los 39°C en el momento de la salida. Será el último esfuerzo antes del esperado día de descanso para el pelotón.

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Pese al cambio en la distancia, el trazado conservará toda su exigencia. La organización mantuvo intacto el sector más selectivo del recorrido, con cerca de 2.800 metros de desnivel acumulado y un terreno quebrado propio del Macizo Central. Los corredores deberán superar la Côte de Naves (3.ª categoría), el exigente Suc au May (2.ª categoría), con rampas superiores al 10 %, además de la Croix du Pey (3.ª categoría) y el Mont Bessou (4.ª categoría), cuya cima se encuentra a 24 kilómetros de la línea de meta. El desenlace en Ussel también podría marcar diferencias, ya que los últimos 500 metros presentan una pendiente del 4,6 %.

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Todo apunta a una jornada ideal para los especialistas en escapadas. Con un inicio más corto, los ciclistas llegarán con mayor frescura al terreno montañoso, lo que podría desencadenar una intensa lucha desde los primeros kilómetros por conformar la fuga del día. Si los favoritos a la clasificación general optan por controlar diferencias, los “cazadores de etapas” tendrán una oportunidad inmejorable para disputar la victoria en una fracción que promete espectáculo hasta el final.

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