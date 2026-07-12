Amargo día para David Alonso en Moto2: así fue la caída que lo obligó a retirarse del GP de Alemania / Getty Images

Jornada desafortunada para David Alonso, quien se tuvo que retirar del Gran Premio de Alemania de Moto2 justo cuando estaba luchando por meterse al podio de la carrera. Lo anterior le impide al colombiano mantenerse en los primeros puestos de la clasificación anual de pilotos.

Alonso empezó a carrera desde la novena casilla y poco a poco fue acercándose al lote de líderes. Llegó a ponerse cuarto, luego de sobrepasar brillantemente a Senna Agius, pero una vuelta más tarde -la decimoctava-, el colombiano se fue al suelo en el ‘bache’ de la curva tres, dejando más ‘cortados’ a Agius y Manuel González.

Así fue como David Alonso, cuarto en la clasificación provisional del mundial, se quedó por tercera vez en lo que va de temporada sin puntuar después de haber recortado distancias con la cabeza del campeonato tras su victoria en los Países Bajos.

Repase acá la caída del joven colombiano:

¿Quién ganó el Gran Premio de Alemania del Moto2?

El español Iván Ortolá (Kalex) ha liderado el Gran Premio de Alemania de Moto2, que se ha disputado en el circuito de Sachsenring, de principio a fin y desde la ‘pole position’, para sumar su segunda victoria de la temporada por apenas 72 milésimas de segundo sobre el también español Daniel Holgado (Kalex).

Junto a ellos, en el podio acabó el también español Izan Guevara (Boscoscuro), en tanto que el líder del mundial, el español Manuel ‘Manugas’ González (Kalex), se tuvo que conformar con el sexto puesto, superado en las últimas vueltas por el japonés Taiyo Furusato (Kalex).