IPS anuncia cierre de servicios a Famisanar y Asmet Salud por deudas superiores a $14.000 millones

Caracol Radio conoció en primicia las carras enviadas por NP Medical IPS S.A.S. a Famisanar EPS y Asmet Salud EPS, en las que la institución notificó el cierre de servicios debido a deudas acumuladas que, según la IPS, superan los $14.000 millones.

La entidad prestadora de salud aseguró que los incumplimientos reiterados en los pagos han generado dificultades financieras y operativas que afectan la sostenibilidad de los servicios que actualmente brinda a sus pacientes.

De acuerdo con lo conocido por Caracol Radio, esta situación compromete especialmente programas relacionados con la atención en salud mental y farmacodependencia, tratamientos que requieren continuidad, seguimiento profesional y acompañamiento permanente.

La IPS advierte que la falta de recursos podría generar afectaciones en la prestación de estos servicios especializados, en medio de un panorama en el que diferentes instituciones del sector han alertado por problemas derivados de las deudas pendientes de las EPS.

Famisanar y Asmet Salud: estas son las deudas reportadas por la IPS

En el caso de Famisanar EPS, NP Medical IPS S.A.S. aseguró que la cartera pendiente supera los $10.920 millones por servicios que ya fueron prestados a usuarios afiliados a esta entidad.

En la comunicación, la IPS señaló que los retrasos en los giros han afectado su capacidad para mantener la operación y cumplir con las obligaciones necesarias para garantizar la atención.

Por otra parte, frente a Asmet Salud EPS, la institución reportó una deuda superior a los $3.202 millones, motivo por el cual también notificó el cierre de servicios.

Sumando las obligaciones reportadas en ambas comunicaciones, la cartera pendiente supera los $14.000 millones.

¿Qué significa un cierre de servicios de una IPS?

Aunque cada caso depende de los acuerdos entre las entidades, cuando una institución prestadora de salud anuncia cierres o suspensiones por falta de pagos, advierte que existen dificultades para sostener recursos necesarios como personal médico, equipos, insumos, medicamentos, infraestructura y demás elementos requeridos para operar.

En este caso, la alerta se concentra en pacientes que reciben atención especializada, debido a que los tratamientos de salud mental y farmacodependencia suelen requerir procesos continuos para evitar interrupciones.

Más de 400.000 trabajadores de IPS podrían estar en riesgo

La crisis financiera también genera preocupación por el impacto que podría tener sobre el talento humano del sector salud.

Representantes del sector advierten que, si persisten las dificultades por las deudas acumuladas de las EPS con las IPS, más de 400.000 trabajadores podrían verse afectados por posibles recortes de personal ante la falta de recursos para mantener la operación.

La preocupación apunta a personal administrativo, médicos, especialistas, personal asistencial y administrativo que hacen parte de la cadena de atención.

La IPS hizo un llamado para avanzar en soluciones que permitan ponerse al día con las obligaciones pendientes y evitar mayores afectaciones tanto para los usuarios como para quienes trabajan en la prestación de servicios de salud.

Estas son las cartas de NP Medical IPS

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