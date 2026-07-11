Más de mil soldados reforzarán la seguridad en las vías de Santander durante el puente festivo

Más de 1.000 soldados del Ejército Nacional fueron desplegados en las principales vías de Santander para reforzar la seguridad de los viajeros durante este puente festivo.

La Segunda División del Ejército instalará 20 puestos de control en corredores estratégicos.

El objetivo es acompañar a quienes se movilicen por estas carreteras, fortalecer las labores de prevención y brindar una respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad durante la temporada de alta movilidad.

Hoy, sábado 11 de julio, entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m., habrá restricción para vehículos de carga de más de 3,4 toneladas en:

Bucaramanga – Pamplona

Bucaramanga – San Alberto

Bucaramanga – Puente Nacional – San Gil

El Ejército también invitó a los ciudadanos a fortalecer la Red de Participación Ciudadana y reportar cualquier actitud sospechosa, objeto extraño o situación de riesgo a través de la línea gratuita 107. En casos relacionados con extorsión o secuestro, recordó que está disponible la línea 147 de los Gaula Militares.

El dispositivo de seguridad permanecerá activo durante todo el puente festivo para acompañar a los viajeros que se movilicen por los principales corredores viales de la región.