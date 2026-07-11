Más de 4.200 habitantes quedaron sin agua tras lluvias que destruyeron el acueducto de El Cerrito

Más de 4.200 habitantes del municipio de El Cerrito, en Santander, permanecen sin servicio de agua potable luego de que las fuertes lluvias provocaron un movimiento en masa que destruyó parte del acueducto que abastece al casco urbano.

La emergencia ocurrió en el sector El Hato El Padre donde el deslizamiento arrastró la banca de la vía y, con ella, la infraestructura del acueducto.

El alcalde de El Cerrito, Luis Felipe Rivera, aseguró que la situación es crítica porque todo el municipio quedó sin agua potable.

“Tenemos un acueducto que queda a unos 8 o 10 kilómetros del municipio, en una parte llamada El Hato El Padre. Se llevó la banca y, al hacerlo, se dañó el acueducto. Quedamos sin agua potable.”

El mandatario explicó que la emergencia afecta a toda la población, incluidos cerca de 1.500 estudiantes de las instituciones educativas del municipio, y advirtió que la administración local no cuenta con la capacidad para atender una emergencia de esta magnitud.

“Son 4.200 habitantes, más casi 1.500 estudiantes. Entonces quedamos sin agua. Es una calamidad lo que estamos pasando hoy en el municipio. No tenemos agua ni siquiera para hacer un caldo, nada, ni para los baños.”

Rivera también aseguró que las labores para atender la emergencia se han visto dificultadas porque el municipio no dispone de carrotanques y las lluvias continúan en la zona.

“No tenemos carrotanques. En el municipio hay una sola máquina, una motoniveladora. Para rematar, sobre el Páramo de El Almorzadero sigue lloviendo.”

Tras las afectaciones registradas, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander informó que coordina acciones de atención para los damnificados y avanza en el restablecimiento de la normalidad en estos municipios.