La resiliencia será el eje del Seminario Moda para el Ser en su edición 2026

En A Vivir Que Son Dos Días, Chechy Murillo, Mujer Cafam 2026 y fundadora de Moda y Flores, habló sobre la nueva edición del Seminario Moda para el Ser, una iniciativa que desde hace once años promueve la inclusión, el emprendimiento y la innovación. En esta oportunidad, el eje central será la resiliencia, entendida como una herramienta para transformar vidas a través de la moda con propósito.

El encuentro se realizará el 17 de julio en la Cámara de Comercio de El Poblado, en Medellín, y contará con charlas sobre innovación, cultura, emprendimiento y liderazgo femenino. La jornada concluirá con una pasarela inclusiva, una apuesta de la que Moda para el Ser ha sido pionera en Colombia. Además, la iniciativa articula esfuerzos entre los sectores público y privado, y cerca del 95 % de sus asistentes son mujeres emprendedoras.

Chechy aseguró que cuando comenzó a hablar de inclusión en la moda colombiana, la idea parecía impensable para el sector. Sin embargo, considera que la inclusión debe ser transversal y que la moda puede convertirse en una herramienta para fortalecer el amor propio y generar oportunidades.

A través de la Fundación Moda y Flores, cerca de 50.000 personas han participado en procesos de formación en intervención de prendas, macramé y otros oficios creativos orientados a fortalecer el talento, la creatividad y el desarrollo personal.

Entre los proyectos de la fundación está la creación de una marca de ropa inclusiva, una meta que podría hacerse realidad en 2027 con el lanzamiento de su primera colección. Aunque existen otras organizaciones que trabajan por una moda con propósito, Chechy Murillo destacó que Moda y Flores ha sido pionera en integrar la inclusión de manera transversal en todas sus iniciativas.

Finalmente, afirmó que la constancia y la disciplina han permitido consolidar este proyecto como un referente nacional en sostenibilidad, liderazgo e inclusión. Además, invitó a que cada vez más mujeres emprendedoras aprovechen las oportunidades y herramientas que ofrecen entidades como la Cámara de Comercio para fortalecer sus negocios.