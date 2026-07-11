El cine colombiano llegará a nuevas plataformas digitales y canales regionales

En A Vivir Que Son Dos Días, Elkin Zair, director de la Academia Colombiana de Cine, destacó que, además de reconocer lo mejor del cine nacional, este año los Premios Macondo apostarán por una estrategia que permitirá a los colombianos ver gran parte de las producciones nominadas desde plataformas públicas y privadas.

Gracias a una alianza con Ditu, de Caracol Televisión, y ocho canales regionales, cerca del 70 % de las películas nominadas estarán disponibles para el público. Algunas producciones no harán parte de la iniciativa debido a compromisos contractuales, mientras que los proyectos participantes recibirán un reconocimiento económico.

Imagen de cortesía por la Academia Colombiana de Cine Ampliar Imagen de cortesía por la Academia Colombiana de Cine Cerrar

El próximo 20 de agosto se anunciarán oficialmente las producciones nominadas y cuáles estarán disponibles en las diferentes plataformas. Mientras tanto, la Academia Colombiana de Cine adelanta el proceso de votación a través de VEOMACONDO, una plataforma donde sus miembros activos pueden ver las obras participantes y elegir a sus favoritas.

Zair también destacó que los Premios Macondo son los únicos, entre las 14 academias iberoamericanas de cine, que realizan Rumbo a los Macondo, una iniciativa que desde hace nueve años lleva el cine colombiano a diferentes regiones del país mediante una maratón de proyecciones en salas no convencionales, con cerca de 60 funciones al año.

La XVI edición reunirá producciones audiovisuales de todo el país y contará con transmisión por canales regionales. Además, desde hace cuatro años la ceremonia también se emite por TNT. Para Zair, el cambio anual de ciudad sede fortalece el vínculo entre el cine colombiano y las regiones que reciben esta celebración de la industria audiovisual.