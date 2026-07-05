Jon Favreau, director de The Mandalorian & Grogu, se sorprende con la biodiversidad colombiana
El director, productor y guionista estadounidense conoció algunos de los paisajes más impresionantes de Colombia a través de una dinámica realizada por el creador de contenido Martín Londoño.
Jon Favreau, director de The Mandalorian & Grogu, se sorprende con la biodiversidad colombiana
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Jon Favreau descubrió algunos de los lugares más emblemáticos de Colombia durante una entrevista con Martín Londoño, quien lo retó a identificar si varias imágenes de paisajes de nuestro país habían sido creadas con inteligencia artificial o correspondían a escenarios reales.
El director de The Mandalorian & Grogu observó imágenes de Caño Cristales, el Valle de Cocora, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Nevado del Ruiz. Sorprendido por su belleza, descubrió que todos eran paisajes reales y no creaciones hechas con inteligencia artificial.
En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Martín Londoño explicó que su propósito es aprovechar estos espacios con figuras internacionales para mostrar una imagen diferente de Colombia, alejada de los estereotipos y enfocada en su riqueza natural y cultural.
Según contó, esta propuesta nació hace algunos años, cuando notó que las ruedas de prensa internacionales solían centrarse en las mismas preguntas. A partir de esa experiencia decidió crear dinámicas diferentes que, además de acercarlo a actores y directores de cine, le permitieran visibilizar la biodiversidad y el potencial turístico de Colombia.
Londoño aseguró que cada vez más figuras internacionales muestran interés por conocer el país y considera que este tipo de entrevistas contribuyen a despertar la curiosidad por destinos que, para muchos, aún son desconocidos.
Además, explicó que gran parte de su contenido busca conectar con el público desde la autenticidad y la cotidianidad. Por eso, en sus redes sociales también son protagonistas su padre y su mascota, Buñuelo, con quienes comparte situaciones familiares que, según afirma, reflejan una visión más cercana y real de la vida.