Jon Favreau, director de The Mandalorian & Grogu, se sorprende con la biodiversidad colombiana

Jon Favreau descubrió algunos de los lugares más emblemáticos de Colombia durante una entrevista con Martín Londoño, quien lo retó a identificar si varias imágenes de paisajes de nuestro país habían sido creadas con inteligencia artificial o correspondían a escenarios reales.

El director de The Mandalorian & Grogu observó imágenes de Caño Cristales, el Valle de Cocora, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Nevado del Ruiz. Sorprendido por su belleza, descubrió que todos eran paisajes reales y no creaciones hechas con inteligencia artificial.

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Martín Londoño explicó que su propósito es aprovechar estos espacios con figuras internacionales para mostrar una imagen diferente de Colombia, alejada de los estereotipos y enfocada en su riqueza natural y cultural.

Según contó, esta propuesta nació hace algunos años, cuando notó que las ruedas de prensa internacionales solían centrarse en las mismas preguntas. A partir de esa experiencia decidió crear dinámicas diferentes que, además de acercarlo a actores y directores de cine, le permitieran visibilizar la biodiversidad y el potencial turístico de Colombia.

Londoño aseguró que cada vez más figuras internacionales muestran interés por conocer el país y considera que este tipo de entrevistas contribuyen a despertar la curiosidad por destinos que, para muchos, aún son desconocidos.

Además, explicó que gran parte de su contenido busca conectar con el público desde la autenticidad y la cotidianidad. Por eso, en sus redes sociales también son protagonistas su padre y su mascota, Buñuelo, con quienes comparte situaciones familiares que, según afirma, reflejan una visión más cercana y real de la vida.