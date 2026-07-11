Ejército y Fuerza Aeroespacial bombardean estructura del Clan del Golfo en Amalfi

Amalfi, Antioquia

El Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana adelantan una operación conjunta contra integrantes del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia.

De acuerdo con la información oficial entregada por la Séptima División del Ejército, la ofensiva está dirigida contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, específicamente contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, una de las facciones del Clan del Golfo con presencia en esa subregión del departamento.

La institución informó que el bombardeo hace parte de una ofensiva sostenida para afectar las capacidades de esa organización armada ilegal, proteger a la población civil y fortalecer las condiciones de seguridad en el Nordeste antioqueño.

La estructura ha sido señalada por recientes ataques

Las autoridades atribuyen a esta subestructura del Clan del Golfo diferentes acciones violentas registradas en el Nordeste antioqueño, entre ellas ataques contra la Fuerza Pública y hechos que han afectado a la población civil en municipios como Amalfi, Segovia y Vegachí. En los últimos meses también ha sido señalada de intimidaciones, homicidios y acciones para mantener el control de corredores estratégicos para economías ilegales.

Continúan las operaciones

Al momento del anuncio, la operación militar continuaba en desarrollo y las autoridades no habían informado resultados sobre capturas, bajas o incautaciones.

El bombardeo se conoce un día después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidiera al presidente electo Abelardo de la Espriella fortalecer las operaciones ofensivas contra las estructuras armadas ilegales y retomar los bombardeos contra sus principales cabecillas como parte de una estrategia de seguridad para el departamento.