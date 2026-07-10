Tour de Francia: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la etapa 7

Se disputó la etapa 14 del Tour de Francia, la cual tuvo un recorrido de 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Bordeaux, que fue en su gran mayoría plana y solo tuvo un premio de cuarta categoría. El ganador de la jornada, en una definición de velocidad, fue el belga Tim Merlier, mientras que la general no sufrió grandes cambios.

La fracción fue tranquila y apenas tomó interés en los kilómetros finales, cuando los trenes de embalaja se armaron y dispusieron la definición. Fue entonces el Soudal Quick-Step el que mejor se formó para lanzar a Merlier, quien superó al noruego Søren Wærenskjold y al eritreo Biniam Girmay.

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El mejor colombiano fue Fernando Gaviria, quien cruzó la meta en el puesto 14 con los mismos tiempos, así como Harold Tejada y Egan Bernal. Einer Rubio y Sergio Higuita llegaron a 2 minutos y 5 segundos.

Así quedó la etapa 7 del Tour de Francia

POS CICLISTA EQUIPO TIEMPO 1 Tim Merlier Quick Step 4:32:07 2 Søren Wærenskjold Uno-X Mobility m.t. 3 Biniam Girmay NSN Cycling Team m.t. 14 Fernando Gaviria Caja Rural m.t. 27 Harol Tejada Astana m.t. 66 Egan Bernal Ineos m.t. 133 Einer Rubio Movistar +2′05″ 135 Sergio Higuita Astana +2′05″

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 7

La clasificación general no tuvo cambios significativos al tratarse de una etapa plana. Pogacar se mantiene como líder con una diferencia de 2 minutos y 42 segundos de Jonas Vingegaard, mientras que Isaac del Toro se mantiene tercero a 3 minutos y 27 segundos.

El mejor colombiano es Egan Bernal, ubicado en la casilla 11 a 9 minutos y 12 segundos de Pogacar, mientras que Harold Tejada se encuentra en la casilla 22 a 13 minutos y 6 segundos.

CICLISTA EQUIPO TIEMPO 1 Tadej Pogacar Team UAE 21:11:57 2 Jonas Vingegaard Team Visma +2′42″ 3 Isaac del Toro Team UAE +3′27″ 11 Egan Bernal Ineos +9′12″ 21 Harol Tejada Astana +13′06″ 30 Sergio Higuita Astana +26′37″ 63 Einer Rubio Movistar +1:03:39 163 Fernando Gaviria Caja Rural +1:48:41

Etapa 8 del Tour de Francia

La jornada de este sábado se disputará entre Périgueux y Bergerac y tendrá un recorrido de 180.4 kilómetros. Se dispone como una etapa nuevamente para velocistas, pues solo tendrá dos puertos de cuarta categoría que apenas alcanzan los 200 metros de altura.