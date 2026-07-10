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10 jul 2026 Actualizado 18:01

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Tour de Francia

Tour de Francia: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la etapa 7

Egan Bernal, el mejor colombiano en lo que va de la carrera. Repase todas las posiciones.

Egan Bernal / Getty Images

Egan Bernal / Getty Images / Dario Belingheri

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Se disputó la etapa 14 del Tour de Francia, la cual tuvo un recorrido de 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Bordeaux, que fue en su gran mayoría plana y solo tuvo un premio de cuarta categoría. El ganador de la jornada, en una definición de velocidad, fue el belga Tim Merlier, mientras que la general no sufrió grandes cambios.

La fracción fue tranquila y apenas tomó interés en los kilómetros finales, cuando los trenes de embalaja se armaron y dispusieron la definición. Fue entonces el Soudal Quick-Step el que mejor se formó para lanzar a Merlier, quien superó al noruego Søren Wærenskjold y al eritreo Biniam Girmay.

Le puede interesar: Tim Merlier ganó la etapa 7 en Burdeos; así les fue a los colombianos en la clasificación

El mejor colombiano fue Fernando Gaviria, quien cruzó la meta en el puesto 14 con los mismos tiempos, así como Harold Tejada y Egan Bernal. Einer Rubio y Sergio Higuita llegaron a 2 minutos y 5 segundos.

Así quedó la etapa 7 del Tour de Francia

POSCICLISTAEQUIPOTIEMPO
1Tim MerlierQuick Step4:32:07
2Søren Wærenskjold Uno-X Mobilitym.t.
3Biniam GirmayNSN Cycling Teamm.t.
14Fernando Gaviria Caja Ruralm.t.
27Harol Tejada Astanam.t.
66Egan Bernal Ineosm.t.
133Einer RubioMovistar+2′05″
135Sergio HiguitaAstana+2′05″

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 7

La clasificación general no tuvo cambios significativos al tratarse de una etapa plana. Pogacar se mantiene como líder con una diferencia de 2 minutos y 42 segundos de Jonas Vingegaard, mientras que Isaac del Toro se mantiene tercero a 3 minutos y 27 segundos.

El mejor colombiano es Egan Bernal, ubicado en la casilla 11 a 9 minutos y 12 segundos de Pogacar, mientras que Harold Tejada se encuentra en la casilla 22 a 13 minutos y 6 segundos.

CICLISTAEQUIPOTIEMPO
1Tadej PogacarTeam UAE21:11:57
2Jonas VingegaardTeam Visma+2′42″
3Isaac del ToroTeam UAE+3′27″
11Egan BernalIneos+9′12″
21Harol TejadaAstana+13′06″
30Sergio HiguitaAstana+26′37″
63Einer RubioMovistar+1:03:39
163Fernando GaviriaCaja Rural+1:48:41

Etapa 8 del Tour de Francia

La jornada de este sábado se disputará entre Périgueux y Bergerac y tendrá un recorrido de 180.4 kilómetros. Se dispone como una etapa nuevamente para velocistas, pues solo tendrá dos puertos de cuarta categoría que apenas alcanzan los 200 metros de altura.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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