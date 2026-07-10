🔴EN VIVO Tour de Francia 2026 HOY: etapa 7 entre Hagetmau y Burdeos, recorrido

GAVARNIE-GEDRE, FRANCE - JULY 09: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team crosses the finish line during the 113th Tour de France 2026, Stage 6 a 186.2km stage from Pau to Gavarnie-Gedre 1379m / #UCIWT / on July 09, 2026 in Gavarnie-Gedre, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La etapa 7 del Tour de Francia 2026 promete un cambio de panorama tras las exigentes jornadas de montaña en los Pirineos. El pelotón afrontará este viernes un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos , con apenas 701 metros de desnivel acumulado, en una fracción prácticamente llana que favorece a los especialistas en el esprint y podría terminar con un emocionante embalaje masivo.

Le puede interesar: Atención: esto se supo sobre el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Aunque el perfil no representa una gran dificultad montañosa, la jornada tendrá varios puntos de interés. El esprint intermedio de Landiras, ubicado en el kilómetro 120,2, será determinante para los corredores que luchan por la camiseta verde de la clasificación por puntos. Más adelante aparecerá la Côte de Béguey, un puerto de cuarta categoría de apenas 1,4 kilómetros al 4,3 % de pendiente, que no debería impedir que los velocistas lleguen con opciones de disputar la victoria.

También le interesa: España vs. Bélgica Mundial 2026: Fecha del partido por Cuartos de Final y dónde verlo EN VIVO

Más allá del recorrido, el principal desafío será el intenso calor previsto durante la etapa, con temperaturas cercanas a los 40 °C, un factor que podría incrementar el desgaste del pelotón y poner a prueba la hidratación de los equipos. El desenlace en Burdeos ofrecerá un espectacular escenario, ya que los corredores cruzarán el puente Simone Veil antes de afrontar una recta final de tres kilómetros junto al río Garona, con meta en la histórica Place des Quinconces, donde se espera una definición a máxima velocidad.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del Tour de Francia: