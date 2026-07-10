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10 jul 2026 Actualizado 11:45

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Tour de Francia

🔴EN VIVO Tour de Francia 2026 HOY: etapa 7 entre Hagetmau y Burdeos, recorrido

La séptima jornada presenta un trazado llano de 175,1 kilómetros con un final diseñado para un embalaje masivo.

GAVARNIE-GEDRE, FRANCE - JULY 09: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team crosses the finish line during the 113th Tour de France 2026, Stage 6 a 186.2km stage from Pau to Gavarnie-Gedre 1379m / #UCIWT / on July 09, 2026 in Gavarnie-Gedre, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

GAVARNIE-GEDRE, FRANCE - JULY 09: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team crosses the finish line during the 113th Tour de France 2026, Stage 6 a 186.2km stage from Pau to Gavarnie-Gedre 1379m / #UCIWT / on July 09, 2026 in Gavarnie-Gedre, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

GAVARNIE-GEDRE, FRANCE - JULY 09: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team crosses the finish line during the 113th Tour de France 2026, Stage 6 a 186.2km stage from Pau to Gavarnie-Gedre 1379m / #UCIWT / on July 09, 2026 in Gavarnie-Gedre, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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La etapa 7 del Tour de Francia 2026 promete un cambio de panorama tras las exigentes jornadas de montaña en los Pirineos. El pelotón afrontará este viernes un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos, con apenas 701 metros de desnivel acumulado, en una fracción prácticamente llana que favorece a los especialistas en el esprint y podría terminar con un emocionante embalaje masivo.

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Aunque el perfil no representa una gran dificultad montañosa, la jornada tendrá varios puntos de interés. El esprint intermedio de Landiras, ubicado en el kilómetro 120,2, será determinante para los corredores que luchan por la camiseta verde de la clasificación por puntos. Más adelante aparecerá la Côte de Béguey, un puerto de cuarta categoría de apenas 1,4 kilómetros al 4,3 % de pendiente, que no debería impedir que los velocistas lleguen con opciones de disputar la victoria.

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Más allá del recorrido, el principal desafío será el intenso calor previsto durante la etapa, con temperaturas cercanas a los 40 °C, un factor que podría incrementar el desgaste del pelotón y poner a prueba la hidratación de los equipos. El desenlace en Burdeos ofrecerá un espectacular escenario, ya que los corredores cruzarán el puente Simone Veil antes de afrontar una recta final de tres kilómetros junto al río Garona, con meta en la histórica Place des Quinconces, donde se espera una definición a máxima velocidad.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del Tour de Francia:

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-160 Km

Situación

1) 157   VEISTROFFER Baptiste   +1:42:27
2) 227  OTRUBA Jakub    +1:28:38

-166 Km

Competidores con mayor número de kilómetros de ataque registrados esta temporada.

1     VEISTROFFER Baptiste     2103
2     GARCÍA PIERNA Raúl     1710
3     BRAZ AFONSO Clément     1206
4     STEINHAUSER Georg     1013
5     VAN DEN BROEK Frank     881
6     RUBIO Einer     862
7     Vervaeke Luis     839
8     OTRUBA Jakub     792
9     Martín Guillermo     785
10     VALGREN Michael     738

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