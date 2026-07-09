Anuncian operación contra grupo que se identifica como Clan del Golfo en zona rural de Ibagué

Tolima

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, alertó sobre una estructura armada que hace presencia en la zona rural de Ibagué, la cual se autodenomina como Clan del Golfo.

Se trata de un grupo de entre 10 y 15 delincuentes que hace presencia entre el corregimiento de San Juan de la China, en Ibagué, y Lisboa, en el vecino municipio de Anzoátegui. El funcionario hizo la revelación al ser consultado por el homicidio de un hombre cometido en San Juan de la China el pasado 22 de junio, cuando apareció muerto, atado de pies y manos, en una vía rural.

Ese día, las comunidades alertaron sobre la presencia de hombres armados y con camuflados que irrumpieron haciendo disparos. Posteriormente, la víctima fue identificada como Fabián Alonso Tuberquia Serna, de 34 años.

“La zona rural de Ibagué tiene unas vecindades como Lisboa, en Anzoátegui, donde se ha detectado inicialmente un grupo de 15 delincuentes que se autocalifica como perteneciente a la estructura del Clan del Golfo. Algunos fueron capturados; hoy permanecen unos 10 que se movilizan sin uniformes, no portan armamento y no ha sido posible capturarlos en flagrancia”, indicó Bocanegra.

Además, el secretario anunció que tienen plenamente identificados a los integrantes de esta estructura armada, que se dedicaría a la extorsión e intimidación de las comunidades en esta zona del Tolima.

“Próximamente van a ser objeto de una operación. Sencillamente, en cualquier momento, para continuar con sus actividades delincuenciales, van a tener que utilizar armamento, retenciones y otras conductas indebidas, y ahí va a estar la fuerza pública para combatirlos y someterlos. Y si ofrecen resistencia, hay un mecanismo legal para neutralizar a estos delincuentes”, advirtió.

En ese sentido, agregó que en la zona rural de Ibagué se implementará de nuevo la estrategia de patrullajes motorizados del Ejército Nacional, además de sobrevuelos con drones y la instalación de campamentos militares.