Con el Ejército buscan impactar la inseguridad que se registra en el Cañón del Combeima de Ibagué

Ibagué

Robo de ganado, atraco a montañistas, hurto a residencias y hasta retención por algunas horas a personas víctimas de la delincuencia del sector, estos son algunos de los temas que en materia de seguridad que le preocupan a los habitantes del Cañón del Combeima.

Según Albeiro Mora, coordinador del frente de seguridad del Cañón del Combeima, con una trabajo conjunto entre la Policía y el Ejercito busca contrarrestar los constantes hechos delincuenciales que se han registrado en las últimas semanas.

“En la zona alta se están haciendo patrullajes por las denuncias por abigeato, el tema de seguridad es preocupante, por ejemplo, hubo un atraco en el punto cebollal donde dos sujetos desconocidos retuvieron a 4 personas durante una tarde completa, les quitaron los documentos y eso es lo que queremos evitar que se siga presentando”, dijo Albeiro Mora.

Por otra parte, sostuvo Mora que cada uno de los casos de hurto cometidos por delincuentes en el Cañón del Combeima están en poder la Fiscalía para que se investiguen.

“Una familia incluso estuvo amordazada casi toda una noche por parte de seis sujetos, en Pico de Oro pasó algo similar, otro caso en Juntas, esto afecta al Cañón del Combeima por eso debemos organizarnos para reportar a las autoridades”, dijo el coordinador del frente de seguridad del Cañón del Combeima.

Reforzarán la seguridad en el Cañón del Combeima

Se reforzará la seguridad con patrullajes permanentes del Ejército Nacional durante día y noche, con el propósito de brindar mayor tranquilidad a residentes y visitantes.

De manera articulada, la Policía Judicial, Carabineros e inteligencia también fortalecen su presencia en este importante corredor turístico y rural, adelantando labores de prevención, control y seguimiento para preservar el orden público.

“El objetivo es proteger a las familias que viven en este sector y ofrecer tranquilidad a todos los turistas que llegan a disfrutar de este destino”, aseguró el secretario de Gobierno, Francisco Espín.