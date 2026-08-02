Incendios forestales en Ibagué han consumido el equivalente a 270 canchas de fútbol

Tolima

Los incendios forestales se han convertido en un dolor de cabeza para las comunidades, las autoridades y los organismos de socorro en Ibagué, que durante el reciente mes de julio tuvieron que afrontar más de 150 conflagraciones.

Según el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo (e), Humberto Leal, en el último mes se reportó un incremento exponencial. “En julio atendimos más de 150 incendios en zonas verdes que, aunque no comprometieron viviendas ni personas, sí ocasionaron la pérdida de cerca de 190 hectáreas de vegetación (el equivalente a casi 270 canchas de fútbol)”, manifestó.

Las comunas más afectadas fueron la Uno, Siete, Ocho y Nueve, así como la zona rural, especialmente en los sectores de El Totumo, Buenos Aires y Carmen de Bulira. Para controlar estas emergencias, los organismos de socorro utilizaron más de 100.000 galones de agua.

La Administración Municipal habilitó la línea de WhatsApp 320 240 0704 para que la ciudadanía denuncie a los pirómanos o a las personas que provocan incendios forestales, luego de que en apenas 24 horas se reportaran 10 incendios.

A través de este canal, los ciudadanos podrán enviar reportes, fotografías y videos que permitan identificar a quienes atentan contra el bienestar de la comunidad, generan riesgo y ocasionan graves afectaciones a la cobertura vegetal.

Finalmente, la Alcaldía informó que toda la capacidad operativa del Cuerpo Oficial de Bomberos permanece en máxima alerta para atender cualquier emergencia que se presente en la ciudad, con el apoyo de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil, Ponalsar, el Ejército Nacional, los Scouts de Emergencia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en caso de ser necesario.