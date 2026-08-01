Identifican a los dos policías asesinados en una emboscada con fusil en Ataco, Tolima

Tolima

El general William Rincón, director general de la Policía Nacional, se pronunció para lamentar el atentado en el que fueron asesinados dos integrantes de la institución en medio de una emboscada perpetrada en una vía del corregimiento de Santiago Pérez, municipio de Ataco, Tolima.

El oficial reveló que los uniformados asesinados son los subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda, de 37 años, y Edinson Cuesta Pizarro, de 42 años, quienes fueron ultimados en una emboscada cuando se transportaban en su motocicleta de dotación.

“Este crimen atroz, perpetrado por delincuentes, refleja una vez más su absoluto desprecio por la vida, por las comunidades y por Colombia. Expresamos nuestra solidaridad a sus familias en este difícil momento. Los responsables serán encontrados y responderán ante la justicia”, manifestó el general Rincón.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, informó que los policías, adscritos a la estación del centro poblado de Santiago Pérez, habrían sido atacados con ráfagas de fusil.

“En las horas de la tarde de este sábado 1 de agosto recibimos la dolorosa noticia de que dos agentes policiales pertenecientes a la estación de Policía del corregimiento de Santiago Pérez, en Ataco, fueron asesinados, al parecer, con ráfagas de fusil. Desde el Tolima repudiamos este hecho y nos solidarizamos con las familias de los uniformados y con la familia policial”, señaló Bocanegra.

Además, el funcionario anunció que la Alcaldía de Ataco decretará toque de queda y ley seca en el municipio, mientras las autoridades desarrollan operaciones para ubicar y capturar a los responsables del ataque.

Según indicó Bocanegra, las operaciones se adelantan por tierra y aire, con el propósito de garantizar la seguridad de la población y restablecer el orden público en esta zona del departamento.

“Finalmente, me estoy dirigiendo directamente a Ataco para coordinar las distintas acciones encaminadas a restablecer las condiciones de seguridad en esta localidad y en todo el Tolima”, concluyó.