Recompensa de $100 millones por responsables del atentado contra policías en Ataco, Tolima
En una reunión extraordinaria de seguridad también se anunciaron medidas especiales para este municipio del sur del Tolima.
Tolima
Tras el crimen cometido contra los subintendentes de la Policía Yeiferzon Meneses Aranda y Edison Cuesta Pizarro en el municipio de Ataco, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita capturar a los responsables.
El anuncio se conoció tras una reunión que el funcionario sostuvo con las autoridades militares y locales de Ataco, la cual fue convocada para tomar decisiones que permitan hacerle frente al ataque que, en principio, fue atribuido a las disidencias de las Farc.
“Nos encontramos en Ataco, por instrucción de nuestra gobernadora Adriana Magali Matiz, brindando acompañamiento a nuestra Policía y diciéndoles que no están solos y que 50 millones de colombianos los estamos acompañando”, señaló Bocanegra.
El jefe de la cartera de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita dar con los responsables de la emboscada con ráfagas de fusil en la que fueron asesinados los subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda, de 37 años, y Edinson Cuesta Pizarro, de 42 años.
Caracol Radio pudo establecer que ambos acumulaban 16 condecoraciones y más de 60 felicitaciones a lo largo de su carrera policial. Meneses Aranda era oridundo de Ibagué y completaba 15 años en la institución. Cuesta Pizzaro nació en Quibdó en el Chocó y estuvo más de 20 años en la Policía.
“Estaremos dando esta recompensa para dar con los responsables. Además, estaremos acompañando a nuestra institucionalidad y reforzando la presencia institucional con nuevas unidades tanto tecnológicas como militares en todo el territorio”, agregó.
A la par, el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, decretó medidas especiales de seguridad como toque de queda nocturno y ley seca. Para el sábado 1 y el domingo 2 de agosto se decretó toque de queda desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente. En ese mismo horario rige la prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes.