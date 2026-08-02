Recompensa de $100 millones por responsables del atentado contra policías en Ataco, Tolima

Tolima

Tras el crimen cometido contra los subintendentes de la Policía Yeiferzon Meneses Aranda y Edison Cuesta Pizarro en el municipio de Ataco, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita capturar a los responsables.

El anuncio se conoció tras una reunión que el funcionario sostuvo con las autoridades militares y locales de Ataco, la cual fue convocada para tomar decisiones que permitan hacerle frente al ataque que, en principio, fue atribuido a las disidencias de las Farc.

“Nos encontramos en Ataco, por instrucción de nuestra gobernadora Adriana Magali Matiz, brindando acompañamiento a nuestra Policía y diciéndoles que no están solos y que 50 millones de colombianos los estamos acompañando”, señaló Bocanegra.

El jefe de la cartera de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita dar con los responsables de la emboscada con ráfagas de fusil en la que fueron asesinados los subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda, de 37 años, y Edinson Cuesta Pizarro, de 42 años.

Caracol Radio pudo establecer que ambos acumulaban 16 condecoraciones y más de 60 felicitaciones a lo largo de su carrera policial. Meneses Aranda era oridundo de Ibagué y completaba 15 años en la institución. Cuesta Pizzaro nació en Quibdó en el Chocó y estuvo más de 20 años en la Policía.

“Estaremos dando esta recompensa para dar con los responsables. Además, estaremos acompañando a nuestra institucionalidad y reforzando la presencia institucional con nuevas unidades tanto tecnológicas como militares en todo el territorio”, agregó.

A la par, el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, decretó medidas especiales de seguridad como toque de queda nocturno y ley seca. Para el sábado 1 y el domingo 2 de agosto se decretó toque de queda desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente. En ese mismo horario rige la prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes.