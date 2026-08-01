Asesinan en una emboscada a dos integrantes de la Policía en Ataco, Tolima

Tolima

En la tarde de este sábado primero de agosto fueron asesinados dos integrantes de la Policía Nacional en el corregimiento de Santiago Pérez, municipio de Ataco, en el sur del Tolima. Así lo confirmó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, a través de su cuenta personal en X.

Según la mandataria, el ataque habría sido perpetrado por las disidencias de las Farc, que hacen presencia en la zona con el frente Ismael Ruiz de la facción al mando de alias Iván Mordisco.

“Estos terroristas no representan ninguna causa ni ningún ideal. Son simples asesinos que han convertido el crimen, el miedo y la sangre en su forma de actuar. Cada ataque contra un policía es un ataque contra el Estado, contra la democracia y contra todos los colombianos que quieren vivir en paz”, escribió Matiz.

Caracol Radio pudo conocer de manera extraoficial que los uniformados, al parecer, fueron emboscados cuando se transportaban en la motocicleta oficial de la institución en medio de labores de patrullaje.

“Exijo a la Fuerza Pública, a la Fiscalía General de la Nación y a todos los organismos de inteligencia una respuesta inmediata, contundente e implacable. Los responsables deben ser perseguidos hasta dar con su captura o neutralización, y responder por este crimen con todo el peso de la ley”, expresó la gobernadora.

Hasta ahora se desconocen las identidades de los uniformados asesinados. La Policía trabaja para identificarlos plenamente.